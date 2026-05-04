Filho é acusado de ameaçar e causar danos na casa do pai idoso em São Carlos

Viatura Plantão Policial -

Um caso de violência doméstica envolvendo um idoso de 76 anos e seu filho de 51 anos foi registrado pela Polícia Civil em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os fatos aconteceram em uma residência no bairro Prolongamento Jardim Medeiros. A vítima relatou que convive com o filho, que seria usuário de entorpecentes e, por conta disso, apresenta comportamento agressivo frequente dentro de casa.

Segundo o relato, o homem mais jovem teria causado diversos danos ao imóvel e a objetos da residência, gerando prejuízos financeiros. Em um dos episódios, ao ser repreendido, ele teria ameaçado o pai, afirmando que iria “pegá-lo pelo pescoço”, insinuando agressão física.

A vítima também contou que situações de violência não são recentes. Em um caso anterior, o filho teria utilizado um martelo para danificar um veículo de sua propriedade.

Diante da recorrência dos fatos e do temor por sua integridade física, o idoso procurou a polícia e manifestou interesse em retirar o filho do convívio familiar, além de solicitar medidas protetivas.

A ocorrência foi registrada como dano, ameaça, violência doméstica e também com base no Estatuto do Idoso, por expor a perigo a integridade e a saúde da vítima.

A autoridade policial encaminhou pedido à Justiça para concessão de medidas protetivas de urgência, que podem incluir o afastamento do agressor da residência, proibição de aproximação a menos de 100 metros e impedimento de qualquer tipo de contato com a vítima.

O caso será analisado pelo Poder Judiciário.

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