Coringão na Madrugada promove jogo beneficente com ex-jogadores em São Carlos 

Gil é um dos ex-jogadores confirmados - Crédito: reprodução

Um jogo beneficente promete movimentar o esporte e a solidariedade em São Carlos no próximo dia 23 de maio. O evento “Coringão na Madrugada” será realizado a partir das 15h, no Estádio do Luisão, reunindo ex-jogadores de grandes clubes do futebol brasileiro em uma partida especial voltada à arrecadação de alimentos.

A entrada será solidária: para acessar a arquibancada geral, será necessário doar 1 quilo de arroz. Já para a arquibancada coberta, a doação solicitada é de 5 quilos de arroz. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a ações beneficentes.

O evento contará com a presença de ex-jogadores de clubes tradicionais do futebol brasileiro, como São Paulo, Corinthians, Guarani e Ceará, prometendo atrair torcedores e amantes do futebol para uma tarde de entretenimento e solidariedade.

A expectativa é de grande público no Estádio do Luizão, reunindo famílias, torcedores e apoiadores em um momento de esporte e ajuda ao próximo.

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