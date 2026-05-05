Com apenas 1% de chance de sobrevivência, após 69 dias internado, morador vence e comemora aniversário

Saiba Mais Simples, mas simbólico Santa Casa realiza pedido de paciente internado na UTI para cortar o cabelo

Uma história marcada por dor, fé e resistência ganha um novo capítulo de esperança. O morador de São Carlos, Abdias Justino da Silva Neto, conhecido como Neto, completa 35 anos no próximo dia 10 de maio com um motivo a mais para comemorar: a vida.

Há pouco mais de um ano, a realidade era completamente diferente. No dia 22 de abril de 2025, Neto foi internado em estado gravíssimo após ser diagnosticado com pancreatite aguda grave. Durante o período de internação, o quadro clínico se agravou ainda mais, e os médicos chegaram a informar à família que ele tinha apenas 1% de chance de sobreviver. A situação se tornou ainda mais crítica quando ele contraiu uma infecção por KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase), considerada altamente resistente, reduzindo ainda mais as expectativas.

Foram 69 dias de luta dentro de um hospital, entre momentos de incerteza e pequenas vitórias diárias. Durante esse período, um gesto simples emocionou a equipe da UTI da Santa Casa: após mais de 40 dias internado, Neto pediu para cortar o cabelo. O momento, autorizado pela família e realizado por seu barbeiro de confiança, simbolizou mais do que vaidade — representou dignidade, esperança e a vontade de seguir vivendo.

Contra todas as previsões médicas, Neto reagiu ao tratamento e recebeu alta no dia 30 de junho de 2025. Agora, prestes a completar um ano desse marco, ele celebra não apenas a recuperação, mas a oportunidade de recomeçar.

Morador da região central, na Rua Benedito Silva, Neto se tornou um exemplo de superação para amigos, familiares e todos que acompanharam sua trajetória. Sua história reforça a força do ser humano diante das adversidades e o poder da esperança, mesmo nos cenários mais difíceis.

Neste aniversário, mais do que presentes, Neto comemora aquilo que um dia esteve por um fio: a própria vida.

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