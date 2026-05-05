Unicep emite nota de pesar pelo falecimento de Juliana Rejane Neo, egressa do curso de psicologia

A morte da jovem psicóloga Juliana Rejane Neo, de 26 anos, causou grande comoção em São Carlos. Ela faleceu em decorrência de complicações provocadas por meningite e foi sepultada no último sábado (2), no cemitério Jardim da Paz. A família optou pela doação de órgãos e a captação foi realizada pela Santa Casa.

Juliana era egressa do curso de Psicologia do Centro Universitário Central Paulista (Unicep), que divulgou uma nota oficial lamentando profundamente a perda. Em publicação nas redes sociais, a instituição destacou a trajetória da ex-aluna e sua importância para a comunidade acadêmica.

“A UNICEP manifesta, com profundo pesar, o falecimento de Juliana Rejane Neo. Sua trajetória como aluna de Psicologia será lembrada com carinho, respeito e admiração por toda a comunidade acadêmica”, diz o comunicado.

A morte precoce da jovem gerou repercussão entre amigos, familiares e conhecidos, que prestaram homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais, ressaltando sua dedicação e o carinho que deixou por onde passou.

Leia Também