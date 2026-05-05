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terça, 05 de maio de 2026
Reforma agrária

Trabalhadores rurais invadem área de cerrado na UFSCar e reivindicam terras

Após diálogo com o Incra, manifestantes deixaram o local e já marcaram seminário em Descalvado dentro de um mês para debater o assunto

04 Mai 2026 - 15h50Por Da redação
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Área de cerrado da UFSCar invadida pelos manifestantes: Depois do diálogo com as lideranças do movimento, o grupo de invasores deixou o local - Crédito: divulgaçãoÁrea de cerrado da UFSCar invadida pelos manifestantes: Depois do diálogo com as lideranças do movimento, o grupo de invasores deixou o local - Crédito: divulgação

Um grupo de trabalhadores rurais, ligados ao MPR (Movimento por um Partido Revolucionário), filiado à CSP-Conlutas, ocupou neste domingo, 3 de maio, uma parte do Horto Florestal da UFSCar, localizada em área de cerrado. Cerca de 80 famílias, vindas de Leme, Descalvado e Araras, se instalaram no local, cobrando do Incra mais áreas para assentamentos.

A área é de preservação ambiental e não pode ser ocupada para produção de alimentos. Diante do impasse, um representante do Incra esteve no local ontem. Após diálogo com as lideranças do movimento, o grupo deixou a área.

Dentro de um mês, será realizado um seminário em Descalvado para tratar do assunto e do avanço das pautas discutidas neste domingo, incluindo a cessão de um local para que os trabalhadores possam estabelecer suas moradias e passar a praticar agricultura e pecuária, formando um assentamento voltado à agricultura familiar, como já ocorre em Descalvado, São Carlos, Ibaté e Araraquara, por exemplo.

Um dos líderes do movimento, que se identificou como “Piauí”, afirmou que há a promessa da cessão de uma área de terra em Araras e outra em Descalvado, além de uma área da massa falida da FADISC. “Estivemos aqui no dia 18 de dezembro do ano passado, quando já fizemos essas reivindicações”, destacou.

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