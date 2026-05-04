Saae realiza substituição emergencial de motobomba no Parque Tecnológico Damha e abastecimento pode ser afetado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que foi detectada, na manhã desta segunda-feira, 4 de maio, uma anormalidade no conjunto motobomba submerso do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Parque Tecnológico Damha.

Testes de diagnóstico e medições elétricas apontaram a necessidade de remoção do equipamento para revisão, sendo necessária sua substituição para garantir a continuidade e a segurança da operação.

Em razão desse problema operacional, poderá ocorrer redução de pressão no abastecimento de água, afetando diretamente as regiões do Parque Eco Tecnológico Damha, Condomínio Bosque São Carlos, Residencial Samambaia, Condomínio Residencial Faixa Azul e Condomínio Recanto do Sabiá.

O SAAE já adotou medidas para minimizar os impactos à população, e caminhões-pipa serão utilizados para o abastecimento dos reservatórios que atendem essas localidades. As equipes técnicas da autarquia já estão mobilizadas, e todas as providências necessárias para a substituição da bomba estão sendo executadas. A previsão para conclusão dos serviços é até quarta-feira, dia 6 de maio.

Durante esse período, o SAAE solicita a colaboração da população para o uso consciente da água, evitando desperdícios. O SAAE São Carlos agradece a compreensão de todos e manterá a população informada sobre a evolução dos trabalhos.

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