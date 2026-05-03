Terceira captação de órgãos de 2026 inclui coração e marco inédito com captação de pâncreas

A Santa Casa de São Carlos realizou, na madrugada deste sábado (2), a terceira captação de órgãos de 2026. O procedimento foi possível graças à doação autorizada pela família de uma paciente de 25 anos, gesto que possibilitou salvar e transformar diversas vidas.

Foram captados coração, fígado, pâncreas, rins e vasos, em uma operação que mobilizou equipes especializadas de diferentes regiões do estado. O destaque foi a captação do coração, encaminhado para São Paulo, exigindo uma logística ágil devido ao curto tempo de isquemia. O fígado seguiu para Barretos; os rins foram destinados a Ribeirão Preto e também à capital paulista; e o pâncreas foi encaminhado para São Paulo.

A ação representa um marco para a instituição: foi a primeira vez que a Santa Casa de São Carlos realizou a captação de pâncreas, ampliando a complexida e a capacidade dos procedimentos conduzidos pela equipe.

A operação contou com a participação das equipes transplantadoras das cidades de destino, em conjunto com a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), responsável por identificar potenciais doadores, acolher as famílias e conduzir todo o processo dentro da unidade.

Os membros da CIHDOTT, Flávia Serpa e Tiago Clezer, acompanharam todas as etapas da captação, garantindo organização, segurança e acolhimento durante o procedimento.

O transporte do coração foi um dos pontos de maior destaque. O órgão foi levado até São Paulo em um jatinho particular, viabilizado pelo Projeto Transplantar, que disponibiliza aeronaves para garantir agilidade em situações críticas. A Guarda Municipal auxiliou na organização do trânsito, enquanto o SAMU realizou o deslocamento até a aeronave.

Segundo Flávia Serpa, o momento simboliza avanço e sensibilidade. “Além de toda a complexidade do processo, essa captação teve um significado especial por ser a primeira de pâncreas realizada na instituição. Isso demonstra a evolução do nosso trabalho e, principalmente, a importância do gesto da família, que transforma vidas”, destacou.

O provedor da instituição, Antonio Valério Morillas Junior, também ressaltou a importância da ação. “Estamos diante de uma captação que reúne aspectos importantes: é a terceira do ano, envolve múltiplos órgãos, com destaque para o coração, que exige uma logística extremamente ágil, e ainda marca a primeira captação de pâncreas na instituição. Isso reforça a capacidade técnica das nossas equipes e o compromisso com a vida. Nosso agradecimento à família doadora e a todos os profissionais envolvidos”, afirmou.

A Santa Casa reforça a importância de que as pessoas conversem com seus familiares sobre o desejo de serem doadoras, já que a autorização da família é essencial para que a doação aconteça

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