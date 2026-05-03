(16) 99963-6036
domingo, 03 de maio de 2026
Cidade

Terceira captação de órgãos de 2026 inclui coração e marco inédito com captação de pâncreas

02 Mai 2026 - 16h27Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Terceira captação de órgãos de 2026 inclui coração e marco inédito com captação de pâncreas -

A Santa Casa de São Carlos realizou, na madrugada deste sábado (2), a terceira captação de órgãos de 2026. O procedimento foi possível graças à doação autorizada pela família de uma paciente de 25 anos, gesto que possibilitou salvar e transformar diversas vidas.

Foram captados coração, fígado, pâncreas, rins e vasos, em uma operação que mobilizou equipes especializadas de diferentes regiões do estado. O destaque foi a captação do coração, encaminhado para São Paulo, exigindo uma logística ágil devido ao curto tempo de isquemia. O fígado seguiu para Barretos; os rins foram destinados a Ribeirão Preto e também à capital paulista; e o pâncreas foi encaminhado para São Paulo.

A ação representa um marco para a instituição: foi a primeira vez que a Santa Casa de São Carlos realizou a captação de pâncreas, ampliando a complexida e a capacidade dos procedimentos conduzidos pela equipe.

A operação contou com a participação das equipes transplantadoras das cidades de destino, em conjunto com a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), responsável por identificar potenciais doadores, acolher as famílias e conduzir todo o processo dentro da unidade.

Os membros da CIHDOTT, Flávia Serpa e Tiago Clezer, acompanharam todas as etapas da captação, garantindo organização, segurança e acolhimento durante o procedimento.

O transporte do coração foi um dos pontos de maior destaque. O órgão foi levado até São Paulo em um jatinho particular, viabilizado pelo Projeto Transplantar, que disponibiliza aeronaves para garantir agilidade em situações críticas. A Guarda Municipal auxiliou na organização do trânsito, enquanto o SAMU realizou o deslocamento até a aeronave.

Segundo Flávia Serpa, o momento simboliza avanço e sensibilidade. “Além de toda a complexidade do processo, essa captação teve um significado especial por ser a primeira de pâncreas realizada na instituição. Isso demonstra a evolução do nosso trabalho e, principalmente, a importância do gesto da família, que transforma vidas”, destacou.

O provedor da instituição, Antonio Valério Morillas Junior, também ressaltou a importância da ação. “Estamos diante de uma captação que reúne aspectos importantes: é a terceira do ano, envolve múltiplos órgãos, com destaque para o coração, que exige uma logística extremamente ágil, e ainda marca a primeira captação de pâncreas na instituição. Isso reforça a capacidade técnica das nossas equipes e o compromisso com a vida. Nosso agradecimento à família doadora e a todos os profissionais envolvidos”, afirmou.

A Santa Casa reforça a importância de que as pessoas conversem com seus familiares sobre o desejo de serem doadoras, já que a autorização da família é essencial para que a doação aconteça

 

Leia Também

Banco do Povo de São Carlos fortalece pequenos negócios com foco no Dia das Mães
Economia07h46 - 03 Mai 2026

Banco do Povo de São Carlos fortalece pequenos negócios com foco no Dia das Mães

Troca de bomba em poço do Embaré pode afetar abastecimento de água neste sábado em São Carlos
Cidade09h24 - 02 Mai 2026

Troca de bomba em poço do Embaré pode afetar abastecimento de água neste sábado em São Carlos

XXI Feira do Livro da UFSCar acontece de 5 a 7 de maio; descontos chegam a 70%
Cidade16h10 - 01 Mai 2026

XXI Feira do Livro da UFSCar acontece de 5 a 7 de maio; descontos chegam a 70%

STF decide que piso nacional deve ser pago a temporários e APEOESP comemora
Professores 16h00 - 01 Mai 2026

STF decide que piso nacional deve ser pago a temporários e APEOESP comemora

Inscrições para MBA em Inteligência Artificial da USP São Carlos seguem abertas até 13 de maio
Cidade11h08 - 01 Mai 2026

Inscrições para MBA em Inteligência Artificial da USP São Carlos seguem abertas até 13 de maio

Últimas Notícias