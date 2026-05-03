Troca de bomba em poço do Embaré pode afetar abastecimento de água neste sábado em São Carlos

saae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que iniciou, no começo da manhã deste sábado (2), a troca do conjunto motobomba submersa de um poço tubular profundo localizado no Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Embaré.

De acordo com o órgão, após a realização de testes e medições elétricas, foi constatada a necessidade da substituição do equipamento para garantir o pleno funcionamento do sistema de abastecimento.

A previsão é de que o serviço seja concluído em até 24 horas, podendo haver variações no prazo — para mais ou para menos — dependendo das condições encontradas durante a execução dos trabalhos.

Enquanto a troca estiver em andamento, uma carreta-pipa do SAAE será utilizada para abastecer o reservatório, com o objetivo de minimizar os impactos, principalmente na pressão da água na região.

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