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segunda, 04 de maio de 2026
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Morte da professora Rafaelle Carla causa comoção

04 Mai 2026 - 11h40Por Da redação
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Morte da professora Rafaelle Carla causa comoção - Crédito: redes sociais Crédito: redes sociais

A morte da professora da rede municipal  Rafaelle Carla, de 34 anos, causa grande comoção em São Carlos. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a educadora passou mal na manhã de domingo (3) e sofreu uma parada cardíaca durante o atendimento de emergência.

De acordo com o relato, Rafaelle já vinha apresentando episódios de mal-estar e desmaios nos dias anteriores, tendo inclusive sido atendida em uma unidade médica de um hospital particular na Getúlio Vargas, onde permaneceu em observação antes de receber alta. Na manhã seguinte, voltou a passar mal, momento em que o SAMU foi acionado para prestar socorro.

Durante o trajeto até a unidade hospitalar, o estado de saúde da professora se agravou. A equipe decidiu levá-la até uma base do serviço de emergência para atendimento imediato, mas, apesar de todos os procedimentos realizados, Rafaelle não resistiu.

Ainda conforme o registro, a médica plantonista informou que a professora tinha histórico de diabetes.

O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Américo Brasiliense.

Comoção nas redes sociais

A notícia da morte gerou uma onda de homenagens nas redes sociais, com amigos, colegas de trabalho e alunos lamentando a perda. Rafaelle já atuou nas escolas atuou na educação infantil nos CEMEIs Aracy Leite Pereira Lopes e Cecília Rodrigues.

Entre as mensagens publicadas, uma internauta escreveu:

“Meus sentimentos à família. Rafa, uma pessoa maravilhosa. Um anjo de professora. Que Deus lhe receba de braços abertos.”

Outra destacou:

“Sem acreditar… ótima profissional… descansa em paz Rafaelle Carla… meus sentimentos aos familiares ”

Uma colega de profissão também se manifestou:

“Poxa, que notícia triste… tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. Uma pessoa de um coração gigantesco. Vou sentir saudades das nossas conversas.”

Rafaelle era conhecida pelo carinho com alunos e colegas, e sua morte precoce deixou a comunidade escolar profundamente abalada.

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