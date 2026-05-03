Banco do Povo de São Carlos fortalece pequenos negócios com foco no Dia das Mães

Banco do Povo -

Com a proximidade do Dia das Mães, comemorado no dia 10 de maio, uma das datas mais importantes para o comércio, empreendedores de São Carlos já se preparam para aumentar as vendas. Para muitos, o acesso ao crédito pode ser decisivo para investir em estoque, divulgação e melhorias no negócio. Nesse cenário, o Banco do Povo Paulista surge como uma alternativa acessível para quem deseja crescer e aproveitar o período.

Resultado de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Carlos desde 2002, o Banco do Povo tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores, sejam eles formais ou informais. O atendimento é realizado por agentes de crédito, que orientam os interessados, coletam as informações necessárias e encaminham as propostas para análise.

O programa atende microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, trabalhadores autônomos, produtores rurais, além de cooperativas e associações legalmente constituídas. Os recursos podem ser utilizados para diversas finalidades, como a compra de mercadorias, investimento em equipamentos, reformas ou capital de giro.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, o período é estratégico para quem deseja impulsionar o negócio. “O Dia das Mães é uma das datas mais relevantes para o comércio. Com planejamento e acesso ao crédito, o empreendedor consegue se preparar melhor, oferecer mais opções ao cliente e, consequentemente, aumentar suas vendas”, destaca.

A secretária também reforça a importância de buscar orientação antes de contratar qualquer tipo de financiamento. “O Banco do Povo não oferece apenas crédito, mas também orientação. O empreendedor é atendido por profissionais capacitados, que ajudam a identificar a melhor forma de investimento, sempre com responsabilidade”, explica.

O Banco do Povo em São Carlos atende por meio do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo (DEBP), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida São Carlos, 1.839. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (16) 3376-6561 e (16) 3374-1750.

Leia Também