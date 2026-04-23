Ipem-SP orienta sobre uso de aquecedores e ar-condicionado para economizar na conta de luz

Ar Condicionado - Crédito: reprodução Copel

Com a chegada do outono, quando as temperaturas começam a cair ou variar ao longo do dia, cresce o uso de aquecedores e aparelhos de ar-condicionado. Diante disso, o Ipem-SP reforça a importância do uso consciente desses equipamentos para evitar aumento significativo na conta de energia elétrica.

O órgão, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado e delegado do Inmetro, destaca que equilibrar conforto térmico, qualidade de vida e consumo de energia é essencial para não ter surpresas no fim do mês.

Eficiência energética faz diferença no bolso

Para auxiliar os consumidores, o Inmetro criou o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence). Esses selos classificam os eletrodomésticos de acordo com a eficiência energética, variando geralmente de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Além disso, os equipamentos devem possuir o selo do Inmetro nos plugues, garantindo segurança e qualidade. A etiqueta também informa o consumo estimado em kWh (quilowatt-hora), permitindo ao consumidor calcular o impacto do aparelho na conta de luz.

Como calcular o consumo

Uma das orientações é simples: multiplicar o consumo do equipamento pela tarifa de energia da região. Por exemplo, considerando uma média de R$ 0,72 por kWh, um aparelho que consome 600 kWh por ano pode gerar um custo aproximado de R$ 432 anuais.

Dicas para economizar energia no dia a dia

O Ipem-SP também orienta mudanças de hábitos que ajudam a reduzir o consumo:

Prefira aparelhos com melhor classificação energética;

Evite abrir portas e janelas em ambientes climatizados;

Mantenha o ambiente bem vedado para conservar a temperatura;

Utilize cortinas e toldos para melhorar o isolamento térmico;

Faça a limpeza periódica dos filtros e a manutenção dos aparelhos;

Regule a temperatura em torno de 23ºC, conforme recomendação do Inmetro;

Nunca deixe aquecedores ligados sem supervisão e mantenha distância de materiais inflamáveis.

Segundo o instituto, além da economia financeira, o uso eficiente de energia também contribui para a preservação ambiental, reduzindo o impacto do consumo elétrico.

O outono é um período de adaptação, e pequenas atitudes no dia a dia podem fazer grande diferença tanto no conforto quanto no orçamento das famílias.

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