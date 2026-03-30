Procon alerta para variaÃ§Ã£o de atÃ© 75% nos preÃ§os de chocolates de PÃ¡scoa em SÃ£o Carlos

Ovos de pÃ¡scoa - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Com a proximidade da Páscoa, o Procon de São Carlos divulgou uma nova pesquisa de preços de produtos típicos da data. O levantamento tem como objetivo oferecer ao consumidor uma visão clara das opções disponíveis no comércio local, incentivando escolhas conscientes e evitando surpresas no momento da compra.

Os dados mostram variações expressivas entre os estabelecimentos. A maior diferença foi registrada na caixa de bombons Favoritos da Lacta (250g), com variação de até 75,72% entre o menor e o maior preço. Entre os ovos de Páscoa, o destaque ficou para o Bis ao Leite (305g), que apresentou diferença de 60,87%. Já nas barras de chocolate, a maior oscilação foi de 57,22%, também em produtos da marca Lacta.

Ao todo, foram analisados itens de diferentes marcas, incluindo Ferrero, Nestlé, Garoto, Lacta e Kinder. A pesquisa completa, com todos os produtos, preços e variações, está disponível na página do Procon São Carlos e nas redes sociais.

O levantamento reforça a importância de comparar preços, especialmente em datas comemorativas como a Páscoa. Segundo o diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, “definir prioridades e pesquisar antes de comprar pode representar uma economia significativa no orçamento familiar”.

Além dos chocolates, o órgão orienta os consumidores a redobrarem a atenção com outros itens bastante consumidos no período, como azeites, vinhos e peixes. É fundamental verificar prazo de validade, composição, peso líquido e condições de armazenamento. No caso dos peixes congelados, recomenda-se observar se estão em freezers adequados e não superlotados. O bacalhau, muito procurado na Semana Santa, é alvo frequente de fraudes, com substituição por espécies de menor valor, prática que configura violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, caso o consumidor enfrente problemas com algum produto, deve procurar o estabelecimento com a nota fiscal para registrar a reclamação. Se não houver solução, é possível acionar o Procon de São Carlos, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, no Centro, ou obter mais informações pelo telefone (16) 3419-4510.

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