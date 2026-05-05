SAAE tem três projetos aprovados pelo FEHIDRO e garante investimentos de R$ 2,7 milhões

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos teve três projetos aprovados para financiamento pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), conforme deliberação do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré (CBH-TJ), publicada em abril de 2026. Ao todo, cinco propostas do município foram contempladas — três do SAAE e duas da Prefeitura — somando aproximadamente R$ 5,85 milhões em investimentos.

Do total destinado à autarquia, os projetos do SAAE somam R$ 2.759.105,60, sendo R$ 2.464.126,87 provenientes do FEHIDRO e R$ 294.978,73 de contrapartida.

Entre as iniciativas aprovadas está a reforma e adequação da Estação Elevatória de Esgoto Água Fria, com investimento de R$ 678.124,03. A obra visa modernizar a estrutura existente, ampliando a eficiência operacional e reduzindo riscos ambientais.

Outro projeto contempla a elaboração do projeto executivo de microdrenagem sustentável, com soluções baseadas na natureza, para a bacia do Córrego do Gregório. O investimento previsto é de R$ 683.415,60.

Também foi aprovada a intensificação do controle de perdas de água, por meio da pesquisa, combate e reparo de vazamentos não visíveis na macrorregião da Vila Prado, além da implantação de macromedição no município. A iniciativa soma R$ 1.397.565,97 e tem como objetivo aumentar a eficiência na distribuição de água e aprimorar o controle do sistema de abastecimento.

Os recursos fazem parte do Plano de Aplicação da Cobrança pelo Uso da Água na bacia Tietê-Jacaré para 2026, que totaliza R$ 18,9 milhões destinados a projetos prioritários definidos no Plano de Bacia. A seleção levou em conta critérios técnicos estabelecidos pelas Câmaras Técnicas do Comitê.

De acordo com a deliberação, os proponentes têm até o dia 8 de maio de 2026 para apresentar documentos complementares. O não cumprimento do prazo pode resultar na exclusão dos projetos.

Segundo o presidente do SAAE, Derike Contri, a aprovação representa um avanço importante para o município. “Esses investimentos fortalecem nossa capacidade de planejamento e execução de ações estruturantes no saneamento. Estamos atuando de forma estratégica, com foco na eficiência operacional, na redução de perdas e na adoção de soluções sustentáveis, alinhadas às diretrizes de gestão dos recursos hídricos”, destacou.

Leia Também