UFSCar abre inscrições para curso de monitores da Trilha da Natureza

trilha - Crédito: IA

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio do Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), vinculado à Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), está com inscrições abertas para o Curso de Formação de Monitores da Trilha da Natureza.

A capacitação integra a atividade de extensão “Visitas Orientadas à Trilha da Natureza” e tem como objetivo preparar monitores para atuar no planejamento e na condução de visitas escolares e acadêmicas em um percurso localizado na área de Cerrado do campus São Carlos.

Podem participar pessoas com mais de 18 anos, de qualquer área de formação. O público-alvo inclui estudantes de graduação e pós-graduação — bolsistas ou voluntários — além de integrantes da comunidade interessados em atuar como monitores.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas, sendo oito destinadas a ações afirmativas e cinco para participantes externos à universidade.

As atividades do curso serão divididas em dois finais de semana. Nos dias 16 e 17 de maio acontecem os módulos teóricos, no auditório 3 da Biblioteca Comunitária (BCo), na área Norte do campus. Já nos dias 23 e 24 de maio serão realizadas as atividades práticas, diretamente na área de Cerrado da universidade. O corpo docente é formado por professores, pesquisadores e colaboradores da atividade de extensão, vinculados à UFSCar ou egressos da instituição.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de maio por meio de formulário online. Os critérios de seleção, a programação completa e outras informações estão disponíveis em edital. Interessados também podem obter mais detalhes pelo e-mail trilhadanatureza@ufscar.br ou pelo perfil oficial da iniciativa no Instagram (@trilhadanaturezaufscar).

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