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terça, 05 de maio de 2026
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FESC conclui reforma de campo de bocha

04 Mai 2026 - 17h20Por Jéssica C.R.
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FESC conclui reforma de campo de bocha -

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) finalizou a reforma do tradicional campo de bocha, entregando um espaço totalmente renovado, com mais segurança, conforto e melhores condições de uso, especialmente para o público da terceira idade.

As intervenções abrangeram desde ajustes estruturais até modernizações técnicas. Na parte de alvenaria, foram substituídas as caixas de passagem de comando, agora com fixação embutida nas paredes, além da reposição de acessórios como estojo de bocha e maleta de equipamentos.

O piso recebeu atenção especial, com reparos na pavimentação e aplicação de piche para garantir vedação e nivelamento. Também foi instalada uma camada emborrachada, que proporciona maior amortecimento e melhora o desempenho na rolagem das bolas durante as partidas.

O espaço ainda ganhou novos elementos voltados ao conforto e à estética, como carpete na borda lateral da área técnica e pintura completa nas áreas internas e nas calçadas do entorno. Outro destaque foi a modernização do sistema elétrico, com atualização da iluminação, garantindo mais visibilidade e segurança, inclusive para atividades no período noturno.

De acordo com o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, a revitalização reforça a importância da modalidade. “A bocha é uma atividade muito importante, especialmente para nossos idosos, pois promove saúde, convivência e bem-estar. Com essa reforma, oferecemos um ambiente mais adequado, seguro e acolhedor para todos que utilizam o espaço”, destacou.

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