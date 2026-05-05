Bazar solidário oferece peças a partir de R$ 5 para ajudar pacientes com câncer

04 Mai 2026 - 20h10Por Jéssica C.R.
Bazar - Crédito: IA

O Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto (PACC) realiza nesta quarta-feira, 06 de maio, um bazar beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a continuidade dos atendimentos prestados a pacientes oncológicos.

O evento acontece das 9h15 às 15h, na sede do projeto, localizada na Rua Domingos Diégues, 200, no bairro Santa Felícia.

Durante o bazar, serão comercializadas diversas peças a preços acessíveis, entre R$ 5 e R$ 10, permitindo que a população contribua com a causa e, ao mesmo tempo, adquira produtos a baixo custo.

De acordo com a organização, toda a renda arrecadada será destinada à manutenção das atividades do projeto, que oferece suporte a pacientes com câncer infantil e adulto.

 

