Bazar solidário oferece peças a partir de R$ 5 para ajudar pacientes com câncer

Bazar - Crédito: IA
O Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto (PACC) realiza nesta quarta-feira, 06 de maio, um bazar beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a continuidade dos atendimentos prestados a pacientes oncológicos.
O evento acontece das 9h15 às 15h, na sede do projeto, localizada na Rua Domingos Diégues, 200, no bairro Santa Felícia.
Durante o bazar, serão comercializadas diversas peças a preços acessíveis, entre R$ 5 e R$ 10, permitindo que a população contribua com a causa e, ao mesmo tempo, adquira produtos a baixo custo.
De acordo com a organização, toda a renda arrecadada será destinada à manutenção das atividades do projeto, que oferece suporte a pacientes com câncer infantil e adulto.