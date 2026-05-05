ICMC da USP recebe inscrições para mestrado e doutorado em matemática, estatística e computação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, está com inscrições abertas para três programas de pós-graduação com ingresso previsto para o segundo semestre de 2026, em São Carlos. As oportunidades contemplam áreas de matemática, estatística e computação, com vagas para mestrado e doutorado, além de políticas de ações afirmativas específicas em cada programa.

No Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat), as inscrições seguem até 18 de maio. São ofertadas 20 vagas para mestrado e 20 para doutorado, com reserva, em cada modalidade, de quatro vagas para candidatos autodeclarados negros e uma para indígenas.

Para o mestrado, a seleção considera a formação acadêmica e o currículo (65%), méritos e distinções (25%) e a nota na Prova Extramuros (10%), realizada em 2024 ou 2025. Já para o doutorado, a avaliação é baseada no currículo acadêmico (70%) e méritos e distinções (30%). Os candidatos podem indicar até dois nomes para cartas de recomendação, que não têm caráter eliminatório ou classificatório. O envio pode ser feito até 20 de maio.

Já o Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs), realizado em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, recebe inscrições para o doutorado até 14 de maio. São 15 vagas disponíveis, sendo três destinadas a candidatos autodeclarados negros, uma para indígenas e uma para pessoas com deficiência.

Podem participar mestres em estatística, matemática, ciência da computação, física e áreas correlatas. O processo seletivo leva em conta a formação acadêmica (peso 4,5), o Currículo Lattes (peso 4,5) e o tempo de conclusão do mestrado (peso 1,0).

O Programa de Pós-Graduação em Ciência de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC) também está com inscrições abertas até 19 de maio. São oferecidas vagas para mestrado, doutorado e doutorado direto, com a obrigatoriedade de escolha da linha de pesquisa no momento da inscrição.

O mestrado conta com 64 vagas e é voltado a graduados em áreas como computação, engenharias, matemática e estatística. A seleção considera a formação acadêmica (60%) e o Currículo Lattes (40%), com possibilidade de bônus para candidatos que realizaram o exame POSCOMP.

Para o doutorado, são 63 vagas, com avaliação baseada na formação acadêmica (40%), Currículo Lattes (40%) e projeto de pesquisa (20%). Já o doutorado direto oferece 25 vagas, considerando formação acadêmica (35%), Currículo Lattes (35%) e projeto de pesquisa (20%). Em todas as modalidades, candidatos autodeclarados negros ou indígenas podem receber um fator multiplicador de 1,2 na pontuação final, limitado a 10 pontos.

Os editais completos e os formulários de inscrição estão disponíveis no site oficial do ICMC, na seção de pós-graduação.