Professora da rede municipal falece e vice-prefeito Roselei Françoso presta homenagem em rede social

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O vice-prefeito Roselei Françoso manifestou pesar, por meio das redes sociais, pela morte da professora Rafaele de Carla Silva Pinto, 37 anos, profissional reconhecida pela dedicação à educação especial na rede municipal.

Segundo informações, ela passou mal no começo da tarde deste domingo e o Samu foi acionado. No trajeto até o hospital, ela teve uma parada cardíaca e foi levada até a base da unidade na Vila Marina, onde a equipe realizou as manobras necessárias, mas infelizmente ela não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito em Américo Brasiliense para descobrir a causa da morte.

Na publicação, Roselei destacou que Rafaele atuou na educação infantil nos CEMEIs Aracy Leite Pereira Lopes e Cecília Rodrigues, sempre com “amor, acolhimento e comprometimento”. Segundo o vice-prefeito, a trajetória da educadora foi marcada pela paixão em ensinar e pela atenção dedicada a cada criança.

A nota também ressalta o impacto da professora na vida de alunos e colegas de trabalho, além de prestar solidariedade aos familiares e amigos. “Que seu legado continue a inspirar a todos nós”, escreveu.

Como forma de homenagem, Roselei afirmou que seguirá defendendo uma educação inclusiva e de qualidade, valores que, segundo ele, eram fundamentais na atuação da professora.

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