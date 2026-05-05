Empresa júnior da UFSCar conquista 1º lugar em desafio da Ambev

A CSB Júnior – empresa júnior de Consultoria e Soluções em Biotecnologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – conquistou o primeiro lugar no Ambev Experience, realizado no dia 8 de abril, no Centro de Distribuição Direta (CDD) de Ribeirão Preto (SP). O evento teve como objetivo aproximar a Ambev das universidades, promovendo uma imersão na cultura organizacional e nos processos seletivos da companhia.

Durante a programação, os estudantes enfrentaram o desafio proposto no case: “Como deixar a categoria de cerveja mais relevante para a Geração Z?”. Aplicando conhecimentos de análise de mercado, criatividade e inovação, a equipe da UFSCar se destacou e garantiu a melhor colocação entre os participantes.

Como reconhecimento pelo desempenho, os integrantes da CSB Júnior conquistaram a oportunidade de participar de mentorias com gestores da Ambev, além de uma visita técnica à Cervejaria Colorado.

Integração entre universidades

O desafio reuniu cerca de 48 estudantes de 10 empresas juniores vinculadas à UFSCar e à Universidade de São Paulo (USP), dos campi de São Carlos e Ribeirão Preto. Para os alunos de Biotecnologia Tiago Abdalla, Rafaela Marchi, Geórgia Sentanin, Laura Cristofoletti Lopes, Gabriel Pereira e Luanne Calé, a experiência foi também um momento de integração entre diferentes cursos e instituições.

Segundo os estudantes, a conquista reforça a importância da aproximação entre o ambiente acadêmico e o mercado de trabalho, preparando os jovens para desafios reais do setor.

Desafio envolveu inovação e biotecnologia

O case foi dividido em quatro etapas: análise do público-alvo, definição da solução, estratégia de execução e planejamento. Durante o processo, o grupo identificou que jovens de 18 a 24 anos buscam informações nutricionais, são influenciados pelo marketing digital e consomem cerveja em momentos mais casuais.

Como solução, a equipe propôs o desenvolvimento de uma cerveja com menos amargor e menos calorias, utilizando técnicas de biotecnologia, como modificações genéticas em leveduras e novas cepas fermentativas. A estratégia também incluiu análise SWOT e ações de marketing voltadas ao conceito de bem-estar, alinhadas ao comportamento da Geração Z.

Experiência prática e networking

Além do desafio, o evento contou com apresentações de campanhas recentes da Ambev, rodas de conversa com colaboradores, orientações sobre processos seletivos e programas de estágio, além de capacitação em metodologias de discurso.

Para os integrantes da CSB Júnior, participar de iniciativas como essa é essencial para aplicar conceitos acadêmicos em situações reais, desenvolver pensamento crítico e ampliar o networking com profissionais do mercado.

Sobre a CSB Júnior

Fundada em 2009 no campus São Carlos da UFSCar, a CSB Júnior atua na área de consultoria em biotecnologia. A empresa passou a se estruturar como empresa júnior a partir de 2017, com a criação do Núcleo São Carlos de Empresas Juniores (NuSC), e foi federada à Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo (Fejesp) em 2018.

Atualmente, a CSB oferece serviços como calibração de micropipetas, rotulagem nutricional, Procedimento Operacional Padrão (POP) e análise microbiológica de água, além de desenvolver projetos voltados à inovação biotecnológica.

Premiações

A conquista no Ambev Experience se soma a outros reconhecimentos recentes. Em 2025, a CSB Júnior recebeu prêmios estaduais como o de constância em vendas, melhor desenvolvimento de nova solução, faturamento consistente ao longo do ano e destaque em gestão de pessoas, consolidando sua atuação no movimento de empresas juniores.