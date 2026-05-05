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terça, 05 de maio de 2026
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SINDSPAM e Norden fecham parceria estratégica para oferecer plano de saúde com carência zero* a servidores de São Carlos, Ibaté e Dourado

Acordo beneficia mais de 6 mil servidores públicos e sócios usuários com condições exclusivas e vigência a partir de 1º de junho.

05 Mai 2026 - 14h25Por Da redação
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Norden Hospital - Crédito: divulgaçãoNorden Hospital - Crédito: divulgação

O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM) anuncia uma nova e importante parceria com o Norden Plano de Saúde. A iniciativa visa ampliar o acesso a serviços de saúde de alta qualidade para os servidores públicos municipais de São Carlos, Dourado e Ibaté, além dos sócios usuários da entidade.

Com o mote "O novo plano de saúde da sua família está aqui", a campanha oferece condições de adesão agressivas para o mercado regional. O principal diferencial é a carência zero para todos os atendimentos para quem realizar a adesão até o dia 15 de maio de 2026. A vigência dos planos adquiridos durante a campanha está marcada para o dia 1º de junho de 2026.

A parceria contempla duas modalidades de planos, ambas com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, com abrangência em São Carlos e Araraquara:

  • Aliança AD+: Plano com acomodação coletiva (enfermaria) e mensalidades a partir de R$ 226,91 (faixa de 0 a 18 anos) e R$ 350,00 (19 anos ou mais).
  • Aliança AD+ VIP: Plano com acomodação coletiva (enfermaria), oferecendo diferenciais na rede e coparticipação de internação fixa em R$ 160,00. Mensalidades a partir de R$ 317,67 (faixa de 0 a 18 anos) e R$ 490,00 (19 anos ou mais).

A adesão ao plano até o dia 15/05/2026 ocorrerá sem carências. Após essa data, as novas adesões estarão sujeitas aos prazos contratuais padrão.

Os beneficiários contarão com uma rede de referência robusta, incluindo o Norden

Hospital, os Centros Clínicos do Norden em São Carlos e Araraquara, a Santa Casa de Araraquara, a Maternidade Gota de Leite, além de diversas parcerias para exames de imagem e análises clínicas.

Para o SINDSPAM, a escolha do Norden reflete o compromisso de oferecer um benefício que combine tecnologia assistencial e cuidado humano. Com um público-alvo estimado em 6 mil servidores, a expectativa é de uma adesão massiva já no primeiro mês de operação.

Os interessados podem obter informações detalhadas e realizar simulações diretamente com a equipe de consultores dedicada ou na sede do Sindicato.

 

INFORMAÇÕES PARA VENDAS E ATENDIMENTO:

Consultores Norden:

  • (16) 3363-2200 SINDSPAM:
  • (16) 99773-0215

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