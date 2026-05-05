UFSCar prorroga inscrições para mestrado profissional em Produção de Conteúdo Multiplataforma até 23 de maio

Crédito: Foto: CCS/UFSCar

O Programa de Pós-Graduação em Produção de Conteúdo Multiplataforma (PPGPCM) da Universidade Federal de São Carlos anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o Processo Seletivo 2026 do Mestrado Profissional em Produção de Conteúdo Multiplataforma. Agora, os interessados têm até o dia 23 de maio de 2026 para se inscrever.

O curso, com início previsto para o segundo semestre de 2026, é gratuito e voltado a profissionais e pesquisadores interessados em áreas como produção audiovisual, transmídia, tecnologias imersivas e comunicação digital. A formação combina atividades presenciais com 20% da carga horária em ensino a distância (EAD), conforme regulamentação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

O programa oferece uma abordagem crítica e atualizada sobre as dinâmicas de produção em ambientes multiplataforma, estruturando-se em duas linhas de pesquisa: Entretenimento Audiovisual Multiplataforma e Processos Criativos, Tecnologia e Educação.

Ao todo, são disponibilizadas 15 vagas, sendo 11 destinadas à ampla concorrência e 4 reservadas para ações afirmativas, contemplando pessoas pretas, pardas, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência.

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consiste em uma prova escrita presencial, de caráter eliminatório, baseada em bibliografia específica. Já a segunda etapa envolve entrevista remota, com defesa de currículo e apresentação de projeto de pesquisa, de caráter classificatório.

A taxa de inscrição é de R$ 150, com possibilidade de isenção para candidatos que comprovem baixa renda, conforme critérios definidos no edital. Podem se candidatar pessoas com diploma de curso superior reconhecido pelo MEC ou que estejam em fase de conclusão, desde que obtenham o título até o período de matrícula.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio de formulário disponível no edital do processo seletivo.

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