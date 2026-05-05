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Motoristas continuam reclamando de gargalo na avenida Professor Luís Augusto de Oliveira e pedem providências

05 Mai 2026 - 09h24Por Jéssica C.R.
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Motoristas continuam reclamando de gargalo na avenida Professor Luís Augusto de Oliveira e pedem providências - Crédito: Reprodução Crédito: Reprodução

Desde a rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318) até a rua César Ricome, na região do terminal rodoviário, sentido Centro, não é permitido o estacionamento de veículos do lado direito da via, proporcionando fluidez ao trânsito de veículo. O problema acontece no trecho entre as ruas Anita Stela e Rotary Clube, onde somente neste quarteirão é permitido o estacionamento, transformando a via em mão única, formando um gargalo.

Na prática, a situação tem causado freadas bruscas e manobras perigosas. Motoristas que seguem pela faixa são obrigados a desviar repentinamente dos carros estacionados, aumentando significativamente o risco de colisões.

No local havia placa de "proibibo estacionar", mas elas foram retiradas recentemente.

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