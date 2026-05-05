Proprietária diz que MP recomendou fechar acesso ao 29 por lixo deixado por frequentadores

Placa instalada em acesso à represa - Crédito: SCA

Um dos acessos à Represa do 29, em São Carlos, foi fechado após recomendação do Ministério Público, segundo informou a proprietária da área localizada às margens do local. A medida foi adotada em razão da grande quantidade de lixo e da degradação ambiental causada por frequentadores que utilizavam o espaço como área de lazer sem controle.

Na semana passada, o portal São Carlos Agora já havia noticiado, em primeira mão, o bloqueio do acesso com a instalação de cerca e porteira. No local, também foi colocada uma placa com a mensagem “Não entre, propriedade particular”, além da instalação de câmeras de segurança e a presença de vigilância privada.

De acordo com apuração do portal, outros acessos à represa — pertencentes a diferentes proprietários — seguem liberados ao público.

Em nota enviada ao site, os responsáveis pela área afirmaram que a decisão foi tomada após orientação do Ministério Público, diante da situação recorrente de uso inadequado e acúmulo de resíduos no local.

“Em atendimento ao chamamento do MP para o cercamento e cuidado da área localizada na Represa do 29, em face dos acontecimentos de utilização sem o devido critério e a quantidade de lixo e detritos deixados pelos usuários, não restou outra alternativa para os proprietários que não o cercamento da referida área. Certos de que estamos empenhados na melhor decisão”, diz o comunicado.

Leia Também