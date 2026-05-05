Prefeitura abre campanha Maio Amarelo com seminário de segurança viária

No dia 8 de maio, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) será o espaço que vai receber o Seminário Municipal de Segurança Viária, evento que marca oficialmente o início do “Maio Amarelo 2026” e o lançamento da campanha “PARE: Sua Vida não tem Retorno!”. A proposta é integrar poder público, concessionárias e empresas privadas em torno de um objetivo comum: salvar vidas no trânsito.



O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, explica que o seminário “vai ser marcado pela abertura da Campanha Nacional de Trânsito “Maio Amarelo”, que trabalha a educação para o trânsito. Serão várias palestras, com concessionárias e empresas, para fomentar o assunto da segurança viária e, consequentemente, tratar sobre a educação para o trânsito. Quanto mais a gente formar pessoas e induzir crianças a participarem, mais estaremos educando futuros motoristas”, destacou.

A programação começa às 8h, com a abertura oficial feita pelo próprio secretário, e segue com uma série de debates que refletem os principais desafios da mobilidade urbana. O SEST/SENAT abre a sequência falando sobre a formação de jovens motoristas, seguido pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), que aborda saúde e segurança dos motofretistas. Logo depois, o DETRAN-SP apresenta dados e ações educativas, enquanto agentes de trânsito, Guarda Municipal e Polícia Militar discutem a fiscalização integrada.

O seminário também traz reflexões sobre o impacto do transporte público e privado na redução de acidentes, além de destacar o papel do planejamento urbano e das obras de tráfego para garantir vias mais seguras. Outro momento importante será o lançamento da campanha municipal “PARE! Sua Vida não tem Retorno!”, junto com projetos como a Minicidade, que trabalham a formação de crianças e a mudança cultural de adultos.

A concessionária Econoroeste apresenta investimentos na Rodovia Washington Luís e sua relação direta com a redução de óbitos, enquanto o painel final reúne empresas como Honda e Rumo, reforçando que o setor privado também tem responsabilidade na segurança viária.



Michael Yabuki lembra que o seminário é apenas o início de uma série de ações que vão se estender por todo o mês de maio. “A Prefeitura já tem um calendário de atividades voltadas para educação no trânsito e prevenção de acidentes, principalmente no intuito de salvar vidas. É um trabalho que precisa ser intensificado e fomentado para que, futuramente, tenhamos resultados positivos”, afirmou.

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