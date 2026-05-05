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terça, 05 de maio de 2026
Feito histórico

CPP homenageia Escola Sebastião por Medalha de Ouro conquistada no Camboja

Projeto que transforma lixo em gás recebeu medalha de ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 Global Round

05 Mai 2026 - 15h08Por Da redação
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CPP homenageia Escola Sebastião por Medalha de Ouro conquistada no Camboja - Crédito: Miltinho Marchetti Crédito: Miltinho Marchetti

Buscando valorizar a escola pública e reconhecer o feito da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, localizada em São Carlos, o CPP (Centro do Professorado Paulista) realizou, na manhã desta terça-feira, em sua sede, na Vila Prado, um café da manhã em homenagem à instituição e a todas as pessoas diretamente envolvidas na conquista da Medalha de Ouro, com a apresentação do biodigestor doméstico e suas aplicações práticas, no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 Global Round, no Camboja, na última semana.

O vice-presidente do CPP, Azuaite Martins de França, reconheceu a façanha dos alunos participantes do projeto: Arthur Yago da Silva Sgobi; Miguel Gonçalves Villani; Enzo Emanuel Botega Xavier; Brian Costa Viana; Beatriz Milene Mascio; Murilo Zapparolli Ferreira; Felipe Savazi Soares; Beatriz Soares dos Santos; Gabriel Henrique Queiroz Nunes; Marcos Vinícios Batista Nicolino; Luis Eduardo Almas Francisco e Ana Clara Bardasi Cotillo.

Durante o evento, usaram a palavra, entre outros, as professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda, a diretora Lucinei Tavoni e o colaborador Marcos Nicolino. Também estiveram na homenagem os estudantes participantes do Clube de Ciências TESLA.

Também estiveram na solenidade o ex-prefeito e ex-deputado federal Newton Lima, que conseguiu o maior patrocínio para a viagem aérea ao continente asiático e hospedagem em Phnom Penh, no Camboja; a dirigente regional de Ensino, Débora Blanco; o vice-prefeito Roselei Françoso; o secretário de Relações Legislativas, Waldomiro Bueno de Oliveira; e a diretora da única empresa privada de São Carlos que apoiou a escola, a Xmobots, Jeisiane Valério.

APRESENTAÇÃO CULTURAL Durante a solenidade, a diretora da escola, Lucinei Tavoni, falou sobre a apresentação cultural que cada país deveria realizar durante o evento. Ela revelou que Ana Clara Bardasi Cotillo e Brian Costa Viana fizeram, em um palco gigantesco, um mix de futebol e samba que encantou toda a plateia. "O anfiteatro quase veio abaixo. Fomos muito aplaudidos, todos queriam tirar fotos com nossos alunos, que até deram autógrafos", comentou.

FRIO NA ESPINHA NA HORA DA PREMIAÇÃO Lucinei, que também é conhecida como "Dona Lu" pela comunidade da Escola Sebastião, ou "Tião", como falam entre eles, também não escondeu que, durante o anúncio da premiação, ficou com frio na espinha. "Veio a Medalha de Bronze. Quando anunciaram Estados Unidos, fiquei preocupada. Depois veio a Prata e falaram 'Japão', e fiquei ainda mais preocupada. O Marcos Nicolino, o mais otimista, nos animava, dizia: 'se não foi bronze ou prata é porque o nosso é ouro'. Quando anunciaram o Ouro, aí eu desabei e caí em cima de alguém, foi uma loucura", destacou, narrando a felicidade indescritível da conquista.

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