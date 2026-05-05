CPP homenageia Escola Sebastião por Medalha de Ouro conquistada no Camboja

Crédito: Miltinho Marchetti

Buscando valorizar a escola pública e reconhecer o feito da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, localizada em São Carlos, o CPP (Centro do Professorado Paulista) realizou, na manhã desta terça-feira, em sua sede, na Vila Prado, um café da manhã em homenagem à instituição e a todas as pessoas diretamente envolvidas na conquista da Medalha de Ouro, com a apresentação do biodigestor doméstico e suas aplicações práticas, no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 Global Round, no Camboja, na última semana.

O vice-presidente do CPP, Azuaite Martins de França, reconheceu a façanha dos alunos participantes do projeto: Arthur Yago da Silva Sgobi; Miguel Gonçalves Villani; Enzo Emanuel Botega Xavier; Brian Costa Viana; Beatriz Milene Mascio; Murilo Zapparolli Ferreira; Felipe Savazi Soares; Beatriz Soares dos Santos; Gabriel Henrique Queiroz Nunes; Marcos Vinícios Batista Nicolino; Luis Eduardo Almas Francisco e Ana Clara Bardasi Cotillo.

Durante o evento, usaram a palavra, entre outros, as professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda, a diretora Lucinei Tavoni e o colaborador Marcos Nicolino. Também estiveram na homenagem os estudantes participantes do Clube de Ciências TESLA.

Também estiveram na solenidade o ex-prefeito e ex-deputado federal Newton Lima, que conseguiu o maior patrocínio para a viagem aérea ao continente asiático e hospedagem em Phnom Penh, no Camboja; a dirigente regional de Ensino, Débora Blanco; o vice-prefeito Roselei Françoso; o secretário de Relações Legislativas, Waldomiro Bueno de Oliveira; e a diretora da única empresa privada de São Carlos que apoiou a escola, a Xmobots, Jeisiane Valério.

APRESENTAÇÃO CULTURAL Durante a solenidade, a diretora da escola, Lucinei Tavoni, falou sobre a apresentação cultural que cada país deveria realizar durante o evento. Ela revelou que Ana Clara Bardasi Cotillo e Brian Costa Viana fizeram, em um palco gigantesco, um mix de futebol e samba que encantou toda a plateia. "O anfiteatro quase veio abaixo. Fomos muito aplaudidos, todos queriam tirar fotos com nossos alunos, que até deram autógrafos", comentou.

FRIO NA ESPINHA NA HORA DA PREMIAÇÃO Lucinei, que também é conhecida como "Dona Lu" pela comunidade da Escola Sebastião, ou "Tião", como falam entre eles, também não escondeu que, durante o anúncio da premiação, ficou com frio na espinha. "Veio a Medalha de Bronze. Quando anunciaram Estados Unidos, fiquei preocupada. Depois veio a Prata e falaram 'Japão', e fiquei ainda mais preocupada. O Marcos Nicolino, o mais otimista, nos animava, dizia: 'se não foi bronze ou prata é porque o nosso é ouro'. Quando anunciaram o Ouro, aí eu desabei e caí em cima de alguém, foi uma loucura", destacou, narrando a felicidade indescritível da conquista.

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