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terça, 05 de maio de 2026
Oportunidade

Prefeitura em parceria com o Senai abre inscrições para curso gratuito de fabricação de pizzas

05 Mai 2026 - 14h52Por Da redação
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Pizza - Crédito: divulgação Pizza - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (08/05) para o curso de Fabricação de Pizzas.

A formação tem como objetivo capacitar os participantes para planejar e executar todas as etapas do processo produtivo de pizzas, seguindo as tendências do mercado e respeitando normas de qualidade, higiene, segurança no trabalho e preservação ambiental. O curso também busca desenvolver competências socioemocionais, preparando os alunos para diferentes situações no ambiente profissional.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, localizada na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar ou diploma. Os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos completos e Ensino Fundamental concluído.

As aulas acontecerão entre os dias 11 e 26 de maio, das 13h às 17h, no Fundo Social de Solidariedade, situado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

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