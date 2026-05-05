Idoso de 68 anos é vítima de picada de escorpião no Jardim Botafogo e moradores denunciam infestação

Escorpião - Crédito: divulgação

Um novo caso de picada de escorpião foi registrado na tarde desta terça-feira (5) no bairro Jardim Botafogo.A vítima, um idoso de 68 anos, foi atingida na Avenida Cícero Soares Ribeiro, em frente ao Bicão.

Após o incidente, o homem foi socorrido e encaminhado para a UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico.

Moradores da região relatam preocupação crescente com a grande quantidade de escorpiões no bairro. Segundo eles, os animais têm sido vistos com frequência tanto em residências quanto em vias públicas, aumentando o risco de acidentes — especialmente envolvendo crianças e idosos.

A população pede providências urgentes para controle da infestação.

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