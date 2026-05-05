(16) 99963-6036
terça, 05 de maio de 2026
Cidade

Idoso de 68 anos é vítima de picada de escorpião no Jardim Botafogo e moradores denunciam infestação

05 Mai 2026 - 13h28Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Escorpião - Crédito: divulgaçãoEscorpião - Crédito: divulgação

Um novo caso de picada de escorpião foi registrado na tarde desta terça-feira (5) no bairro Jardim Botafogo.A vítima, um idoso de 68 anos, foi atingida na Avenida Cícero Soares Ribeiro, em frente ao Bicão.

Após o incidente, o homem foi socorrido e encaminhado para a UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico.

Moradores da região relatam preocupação crescente com a grande quantidade de escorpiões no bairro. Segundo eles, os animais têm sido vistos com frequência tanto em residências quanto em vias públicas, aumentando o risco de acidentes — especialmente envolvendo crianças e idosos.

A população pede providências urgentes para controle da infestação.

 

Leia Também

Plano Diretor debate integração entre área urbana e rural
Cidade21h20 - 05 Mai 2026

Plano Diretor debate integração entre área urbana e rural

Coringão na Madrugada promove jogo beneficente com ex-jogadores em São Carlos 
Evento solidário 17h31 - 05 Mai 2026

Coringão na Madrugada promove jogo beneficente com ex-jogadores em São Carlos 

Câmara reforça combate à violência e promove palestra com Ana Carolina de Oliveira
São Carlos 17h11 - 05 Mai 2026

Câmara reforça combate à violência e promove palestra com Ana Carolina de Oliveira

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Cuidados com Orquídeas
São Carlos17h08 - 05 Mai 2026

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Cuidados com Orquídeas

Empresa júnior da UFSCar conquista 1º lugar em desafio da Ambev
Cidade15h49 - 05 Mai 2026

Empresa júnior da UFSCar conquista 1º lugar em desafio da Ambev

Últimas Notícias