Câmara reforça combate à violência e promove palestra com Ana Carolina de Oliveira

Ana Carolina ganhou notoriedade nacional após uma tragédia pessoal que marcou o país - Crédito: divulgação

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes, voltou a demonstrar atenção e preocupação diante do avanço dos casos de violência doméstica, feminicídio e abuso sexual infantil. Em discurso na tribuna, ele destacou a gravidade do cenário atual e reforçou o compromisso do Legislativo com ações concretas de enfrentamento e conscientização.

Durante sua fala, Lucão trouxe à tona um caso recente ocorrido no município, no bairro Parque Primavera, que chocou a população: a prisão em flagrante de um homem suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de apenas 10 anos. O presidente ressaltou que a interrupção do crime só foi possível graças à atitude de uma vizinha, evidenciando a importância da participação da sociedade na proteção das vítimas.

O parlamentar também citou episódios recentes registrados no estado de São Paulo, incluindo um caso de estupro coletivo envolvendo crianças que causou forte impacto até mesmo em autoridades da segurança pública. Segundo ele, o próprio secretário estadual, com mais de três décadas de experiência na polícia, relatou não ter conseguido assistir ao vídeo do crime até o fim, tamanho o grau de violência.

Lucão ainda chamou atenção para os dados mais recentes: no primeiro trimestre de 2026, o estado de São Paulo registrou um aumento de 41% nos casos de feminicídio. Para ele, os números reforçam a urgência de ações preventivas e de fortalecimento da rede de proteção às mulheres e crianças.

Nesse contexto, o presidente destacou a promulgação da Lei 15.398/2026, ocorrida no dia 4 de maio, como um avanço importante no enfrentamento à violência. A legislação tem como foco a prevenção e a atuação antecipada, buscando evitar que situações de risco evoluam para casos extremos.

Como parte das iniciativas da Câmara, Lucão anunciou a realização de uma palestra no próximo dia 28 de maio, no Teatro La Salle, com Ana Carolina de Oliveira, idealizadora do projeto Silêncio que Grita. A escolha da palestrante, segundo ele, não é por acaso.

Ana Carolina ganhou notoriedade nacional após uma tragédia pessoal que marcou o país, e desde então tem atuado na conscientização sobre violência doméstica e abuso infantil. Para o presidente, trazer alguém com vivência real sobre o tema é uma demonstração clara de que a Câmara está engajada não apenas no debate, mas na construção de políticas públicas efetivas.

“A informação e a conscientização são ferramentas fundamentais. Precisamos preparar a sociedade para identificar sinais, denunciar e acolher as vítimas”, destacou.

A iniciativa integra as ações do Maio Laranja, campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com Lucão, o objetivo é ampliar o debate, fortalecer a rede de proteção e estimular a participação da população.

A realização da palestra e o posicionamento firme do Legislativo indicam uma atuação cada vez mais ativa da Câmara Municipal de São Carlos no enfrentamento à violência, reforçando o compromisso com a segurança, a dignidade e a proteção das famílias.

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