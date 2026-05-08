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Dia retoma inaugurações no Brasil com abertura de nova loja no interior de SP

08 Mai 2026 - 08h55Por Júlia Mozart
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Supermercado DIA - Supermercado DIA -

Segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Dia Supermercados anunciou a inauguração de uma nova unidade em Pirapora do Bom Jesus, no interior paulista. A abertura marca a retomada da expansão física da rede no Brasil após cinco anos sem inaugurações de lojas.

A nova unidade aposta no modelo de “atacadinho de bairro”, estratégia que une preços mais competitivos com a proximidade típica dos supermercados de vizinhança. A operação será conduzida por um franqueado local, reforçando a estratégia da empresa de crescer por meio do sistema de franquias.

De acordo com a Abras, a loja foi planejada para oferecer praticidade aos consumidores, com destaque para mais de 800 produtos da marca própria “Melhor a Cada Dia”, setor de hortifrúti com reposição diária, padaria com produção própria e um mix de itens que reúne marcas nacionais e exclusivas da rede.

O CEO do Dia Supermercados, Fábio Farina, destacou que o modelo de franquias tem papel importante no crescimento sustentável da companhia. Segundo ele, a estratégia permite que empreendedores locais atuem diretamente na gestão das unidades, contribuindo para um atendimento mais alinhado às necessidades dos consumidores de cada região.

Ainda segundo a Abras, o formato também impulsiona a economia local, incentivando o empreendedorismo e a geração de empregos nas cidades atendidas pela rede.

Presente no Brasil há 25 anos, o Dia conta atualmente com mais de 238 unidades, entre lojas próprias e franqueadas, no Estado de São Paulo, empregando mais de 2 mil colaboradores diretos.

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