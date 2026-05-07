Mantida previsão de chegada de massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas em SP

População durante manhã frio em ponto de ônibus no Centro -

Quinta-feira (07/05)

Sistema de alta pressão atua no estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com pouca nebulosidade, sem previsão de chuva. Temperaturas em elevação durante o período da tarde.

Sexta-feira (08/05)

O dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva no estado de São Paulo. Contudo, no decorrer da tarde, à aproximação de uma nova frente fria, causará aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, a partir do oeste e sul do estado. Temperaturas elevadas.

Sábado (09/05)

O final de semana começa com Tempo instável no estado de São Paulo, devido à chegada de uma frente fria, que se mantém mais ao sul do estado, causando muita nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente nas regiões oeste, centro-oeste, sul e leste do estado. Temperaturas em leve declínio.

Domingo (10/05)

Frente fria deslocar-se-á pelo estado estado de São Paulo, em direção ao Rio de Janeiro, mas mantém em sua passagem a condição de instabilidade, com áreas de chuvas isoladas, algumas ocasionalmente fortes. Com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, ocorrerá acentuado declínio das temperaturas a partir da noite/madrugada, mantendo a condição de frio em parte da semana. (IPMET)

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