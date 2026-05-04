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segunda, 04 de maio de 2026
Previsão do tempo

Tempo firme e temperaturas amenas marcam a semana em São Paulo

04 Mai 2026 - 09h14Por Da redação
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Pedestre caminha durante manhã com muito frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Pedestre caminha durante manhã com muito frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Segunda-feira (04/05)

A semana começa com céu claro a poucas nuvens, sem chuva no interior do estado de São Paulo, em função da atuação de um sistema de alta pressão, com massa de ar mais frio associada. Contudo, na faixa leste paulista, a nebulosidade continuará variável e há previsão de chuvas isoladas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. As temperaturas seguem amenas, com sensação de frio.

Terça-feira (05/05) até Quinta-feira (07/05)

Sistema de alta pressão atua no estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável com céu parcialmente nublado a poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas estáveis.

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