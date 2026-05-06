DIG esclarece homicídio de Karateca ocorrido no final do ano de 2025 em São Carlos

Ezequiel era atleta e foi morto com um tiro - Crédito: Arquivo pessoal

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos esclareceu o homicídio doloso que teve como vítima o entregador e atleta multicampeão de karatê, Ezequiel de Jesus Silva, 26 anos. Ele foi baleado na madrugada do dia 4 de dezembro de 2025, quando estava no Jardim Real, na região norte de São Carlos.

INVESTIGAÇÕES

O delegado responsável pelo caso, Dr. João Fernando Baptista, informou que, ainda na madrugada do crime, investigadores da DIG deram início às apurações e ouviram moradores do Jardim Real. Segundo relatos, eles apenas ouviram disparos de arma de fogo e, após os tiros cessarem, saíram para a rua Luiz Lázaro Zamenhof, onde encontraram um homem caído e sangrando. Uma das testemunhas acionou o SAMU, e o médico que atendeu a ocorrência constatou o óbito da vítima, que não portava documentos.

Durante o acompanhamento do trabalho pericial, os investigadores foram informados de que a vítima havia sido baleada no tórax. Os disparos teriam sido efetuados por uma arma de pequeno calibre, possivelmente um revólver.

RECONHECIMENTO DO CORPO

O corpo de Ezequiel foi reconhecido após seu pai, de 62 anos, comparecer à DIG. Ele foi ouvido e, em seguida, encaminhado ao IML, onde confirmou a identidade do filho, que trabalhava como entregador e era atleta multicampeão de karatê.

O delegado informou ainda que a bicicleta elétrica utilizada por Ezequiel foi localizada próxima ao corpo, o que levou a polícia a descartar, naquele momento, a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

DROGAS

Ao longo de seis meses de investigação, os policiais apuraram que Ezequiel, após deixar a carreira esportiva, teria se envolvido com drogas. Nesse período, passou a conhecer pessoas da região norte da cidade e teria se relacionado com uma garota de programa, que seria companheira de I.S.C., 31 anos, conhecido como “Tonight”.

PROGRAMA SEXUAL

Segundo o delegado, os investigadores localizaram a mulher, que confessou ter tido um encontro com Ezequiel. De acordo com seu relato, ela foi contratada para um programa sexual e, após o encontro, cobrou pelo serviço. Ainda conforme a versão apresentada, Ezequiel teria se recusado a pagar e a agredido.

EXECUÇÃO A TIROS

Durante interrogatório na DIG, a mulher relatou que, ao chegar em casa, contou ao companheiro o que havia ocorrido. Revoltado, “Tonight” teria se armado com um revólver calibre 32 e ido até o Jardim Real. Ao encontrar Ezequiel, efetuou os disparos e fugiu em seguida.

Após o esclarecimento do caso, os investigadores iniciaram buscas por Ian e descobriram que ele já havia sido preso por outro crime, estando detido no Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara.

Com base nas provas reunidas, o delegado João Fernando Baptista representou pela prisão preventiva de l “Tonight”, que foi decretada pela Justiça. Dessa forma, a DIG esclarece um dos últimos crimes cometidos em 2025 que ainda estavam em aberto e sob investigação da Polícia Civil.

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