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terça, 05 de maio de 2026
Segurança

Caminhão carregado com serragem tomba após falha nos freios

05 Mai 2026 - 09h00Por Da redação
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Caminhão carregado com serragem tomba após falha nos freios - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um caminhão carregado com serragem, utilizada para abastecimento de caldeiras, tombou na manhã desta terça-feira (5), na Avenida Heitor José Reali, em São Carlos.

De acordo com informações do condutor, de 42 anos, ele seguia no sentido centro–bairro e iria realizar a descarga do material em uma empresa da região. O motorista relatou que não está habituado com o veículo, já que normalmente conduz outro caminhão.

Ainda segundo o relato, ao se aproximar de uma rotatória, o sistema de freios apresentou falha. Ao tentar realizar a manobra, o caminhão acabou tombando e a carga ficou espalhada pela via.

A pista no sentido CDHU precisou ser interditada, causando transtornos no trânsito.
Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem estiveram no local para sinalização e apoio na ocorrência.

Uma unidade de motolância prestou atendimento ao motorista e ao passageiro, de 53 anos. Ambos sofreram apenas ferimentos leves e recusaram encaminhamento ao hospital.
A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência.

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