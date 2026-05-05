Motociclista fica ferido após cair ao passar de buraco com pouca iluminação no São Carlos 8

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora
Um motociclista de 50 anos, ficou ferido após cair na noite desta segunda-feira (4), no São Carlos 8, em São Carlos.
O acidente ocorreu na estrada que liga o Parque Ecológico ao bairro São Carlos 8, pela Rua Doutor Manuel Fragoso. Segundo informações, o condutor seguia com a esposa na garupa quando, devido à baixa iluminação da via, acabou passando sobre um buraco, perdeu o controle da direção e caiu.
A passageira transportava duas latas de tinta no momento do acidente e com o impacto, o material se espalhou, atingindo o casal. A mulher sofreu apenas escoriações leves e o condutor precisou ser socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.
As causas do acidente, serão investigadas.