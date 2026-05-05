Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas no São Carlos 5 após fuga de suspeitos

Na manhã desta segunda-feira (4), a equipe do Canil da Guarda Municipal apreendeu grande quantidade de entorpecentes durante patrulhamento pela Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos 5.

Segundo informações, os agentes avistaram três indivíduos em um ponto já conhecido pelas forças de segurança como local de comércio de drogas. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Diante da atitude suspeita e do histórico da região, a equipe realizou uma varredura em um terreno amplo nas proximidades com apoio da cadela farejadora Índia, treinada para localização de entorpecentes.

Durante as buscas, a cadela indicou um local onde estavam escondidas diversas porções de drogas. No total, foram apreendidos:45 porções de skank, 3 comprimidos de ecstasy, 130 porções de maconha, 36 porções de haxixe e 325 porções de cocaína

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu apreendido.

Leia Também