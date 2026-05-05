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terça, 05 de maio de 2026
Segurança

Guarda Civil apreende drogas após suspeitos fugirem durante patrulhamento em Ibaté

04 Mai 2026 - 15h27Por Jéssica C.R.
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Guarda Civil apreende drogas após suspeitos fugirem durante patrulhamento em Ibaté -

A Guarda Civil Municipal de Ibaté apreendeu diversas porções de entorpecentes na manhã desta segunda-feira (4), durante patrulhamento no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com o relatório da ocorrência, a equipe realizava ronda pela Rua Benedito Barreto, nas proximidades de uma unidade básica de saúde, quando avistou quatro indivíduos em atitude suspeita próximos a uma lixeira. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado.

Diante da situação, os agentes realizaram uma averiguação no local e encontraram, dentro da lixeira, uma sacola contendo drogas já fracionadas para possível comercialização. Ao todo, foram apreendidas 15 porções de substância análoga à maconha, 31 porções de cocaína, 27 porções de haxixe e 41 porções de crack, além de R$ 10 em dinheiro.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ibaté, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

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