Incêndio em apartamento mobiliza bombeiros na região do Parque Faber

Corpo de Bombeiros no local - Crédito: SCA

Um incêndio em apartamento foi registrado na tarde desta segunda-feira (4), na Av. dos Sanhaços, no bairro Parque Faber 2. O fogo atingiu uma unidade localizada no primeiro andar (acima do térreo).

De acordo com as informações, o incêndio teria sido causado por uma vela acesa que estava sobre a geladeira, dando início às chamas que se espalharam pelo ambiente.

Diante da situação, os moradores do condomínio foram evacuados preventivamente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, conseguindo conter o incêndio antes que ele se alastrasse para outros cômodos do apartamento ou unidades vizinhas.

Durante a ocorrência, um gato que estava dentro do imóvel foi localizado debaixo de uma cama e resgatado com vida pelos bombeiros, mesmo com a grande quantidade de fumaça no interior do apartamento.

Não houve vítimas. O caso resultou apenas em danos materiais.

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