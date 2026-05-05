Jovem de 19 anos desaparece no Terra Nova; família pede ajuda

Julia Cruz, 19 anos ,está desaparecida desde a última sexta-feira, dia 01 de maio.

De acordo com informações da família, Julia estava em sua residência, localizada no Condomínio Terra Nova, no bairro Jardim Ipanema. A mãe da jovem havia saído e, ao retornar, não encontrou mais a filha no local.

Desde então, não houve qualquer contato. As tentativas de comunicação têm sido frustradas, inclusive por meio de mensagens via WhatsApp, que sequer estão sendo entregues.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Julia Cruz deve entrar em contato imediatamente com a polícia no 190

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