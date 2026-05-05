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terça, 05 de maio de 2026
Segurança

Secretaria Municipal de Segurança Pública ministra palestra sobre doutrina policial

04 Mai 2026 - 17h46Por Da redação
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Secretaria Municipal de Segurança Pública ministra palestra sobre doutrina policial - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU), por meio do Departamento de Formação, ministrou na última semana, no SEST/SENAT, uma palestra sobre doutrina policial e um treinamento sobre identificação de adulterações veiculares.

A palestra e o treinamento foram ministrados pelo Cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo – PMESP e integrante do 10º Batalhão de Ações Especiais - BAEP e Fundador do Grupo de Aperfeiçoamento Profissional – GAP, José Eduardo. 

A doutrina policial nada mais é do que um conjunto de princípios, valores e normas vigentes no âmbito das instituições policiais militares responsável por disciplinar, orientar, sistematizar e condensar práticas e saberes desenvolvidos por agentes da segurança pública.

Já o treinamento sobre identificação de adulterações veiculares capacitam profissionais a detectar fraudes em chassi, motor, etiquetas e documentos (art. 311 do Código Penal). Também são abordadas técnicas como análise documental, exame químico-metalográfico (revelação de numeração original) e verificação de padrões de gravação (VIN/NIV). 

A atividade faz parte do programa de formação e atualização continuada para o efetivo da Guarda Municipal, visando a excelência e o profissionalismo dos serviços prestados à população são-carlense.

Durante a palestra foi realizado uma homenagem aos integrantes do Grupo de Apoio Motorizado - GAM, ao  secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, ao diretor de Formação, Fernando Napolitano e a Diretora de Cooperação e Apoio as Políticas de Segurança Pública, Patrícia Chaves, quando foi entregue um Braçal da unidade a cada homenageado.
Também participaram agentes das Guardas Municipais de Araraquara, Ibaté, Porto Ferreira e Mococa.

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