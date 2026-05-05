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terça, 05 de maio de 2026
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Procurada por tráfico é capturada pela ROCAM no Jardim São Paulo

Jovem tinha mandado de prisão em seu desfavor e foi localizada em um ponto conhecido por venda de drogas

04 Mai 2026 - 22h15Por Flávio Fernandes
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Procurada por tráfico é capturada pela ROCAM no Jardim São Paulo - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) capturou uma jovem de 25 anos, procurada pela Justiça na noite desta segunda-feira (4), no Jardim São Paulo, em São Carlos. 

Os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Dr Joaquim Inácio de Morais, em um local conhecido pelo intenso tráfico quando avistaram várias pessoas em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com os abordados. 

No entanto ao consultar os dados dos indivíduos, as equipes constataram que a fugitiva estava com mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Na sequência, ela foi levada para o Plantão Policial.

Diante dos fatos, o delegado fez os procedimentos e a jovem foi encaminhada ao Centro de Triagem feminino. 

 

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