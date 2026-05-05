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terça, 05 de maio de 2026
Confusão e Apreensão de Drogas

GAM apreende drogas após tumulto e resistência no Jacobucci

Suspeito fugiu durante abordagem e multidão atacou guardas municipais; homem foi detido por desacato

04 Mai 2026 - 22h24Por Flávio Fernandes
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GAM apreende drogas após tumulto e resistência no Jacobucci - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma ocorrência de apreensão de drogas do GAM (Grupo de Apoio Com Motocicletas) terminou em tumulto na noite desta segunda-feira (4), no bairro Jacobucci, em São Carlos.

Segundo a GCM, os guardas municipais faziam patrulhamento no cruzamento das ruas Antônio Rogano e Pastor Bento, local já conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram diversos indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, um deles que carregava uma sacola foi abordado, mas acabou dispensando o objeto e fugiu em meio à movimentação, não sendo localizado.

Durante a ação, moradores e pessoas passaram a se aglomerar e a lançar pedras contra as equipes, para dificultar o trabalho. Os GCMs precisaram usar bomba de gás lacrimogêneo e dispositivo elétrico de incapacidade para conter a multidão.  

Um homem de 36 anos, foi detido após desacatar os guardas municipais e resistir à abordagem. Ele não teria ligação, com a sacola contendo os entorpecentes.

Após o controle da situação, os GCMs localizaram o objeto dispensado pelo suspeito, onde havia maconha e cocaína. O caso foi registrado em boletim de ocorrência por desacato, resistência e apreensão de entorpecentes. 

Diante dos fatos o homem foi ouvido e liberado, para responder o processo em liberdade. 

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