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quarta, 06 de maio de 2026
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Homem procurado por receptação é preso pela PM no Cidade Aracy 2

Suspeito foi localizado em frente à própria casa e foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor

05 Mai 2026 - 23h49Por Flávio Fernandes
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Homem procurado por receptação é preso pela PM no Cidade Aracy 2 - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu um homem de 54 anos, procurado pela Justiça na noite desta terça-feira (5), no Cidade Aracy 2, em São Carlos.

Segundo a PM, os policiais militares já tinham conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do suspeito pelo crime de receptação e foram até a Rua Manoel Joaquim. Ao chegarem, a equipe já encontrou o fugitivo em frente a própria residência. 

Diante dos fatos o homem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado realizou os procedimentos. Em seguida, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem. 

 

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