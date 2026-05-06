Homem procurado por receptação é preso pela PM no Cidade Aracy 2

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu um homem de 54 anos, procurado pela Justiça na noite desta terça-feira (5), no Cidade Aracy 2, em São Carlos.

Segundo a PM, os policiais militares já tinham conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do suspeito pelo crime de receptação e foram até a Rua Manoel Joaquim. Ao chegarem, a equipe já encontrou o fugitivo em frente a própria residência.

Diante dos fatos o homem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado realizou os procedimentos. Em seguida, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem.

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