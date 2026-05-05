(16) 99963-6036
terça, 05 de maio de 2026
Entretenimento

São Carlos recebe festival dedicado ao K-pop com competições, dança e balada temática

04 Mai 2026 - 19h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dança K-Pop - Crédito: Divulgação Dança K-Pop - Crédito: Divulgação

Os fãs de música sul-coreana já têm encontro marcado no próximo dia 9 de maio. A cidade recebe o K-pop Sanca Fest, evento voltado exclusivamente ao público apaixonado pelo gênero, com uma programação que promete reunir dança, cultura pop e entretenimento em um só lugar.

A festa será realizada das 16h à 1h no Liberty Music Hall, oferecendo uma experiência completa para os participantes. Entre as atrações, estão competições de dança nas categorias solo, dupla e grupo, com premiação em dinheiro para os vencedores.

O público também poderá participar do tradicional random dance, com sucessos novos e clássicos do K-pop, além de aproveitar lojas temáticas, espaço de flash tattoo, estúdio fotográfico e praça de alimentação.

Para encerrar a noite, o evento contará com uma balada especial de K-pop, prometendo animar os fãs até a madrugada.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis pelo site www.sp2producoes.com.br ou pelo link na bio do perfil @lucidi_eventos. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas de um responsável pagante

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/05) para o seu signo
Entretenimento06h01 - 05 Mai 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/05) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/05) para o seu signo
Entretenimento07h52 - 04 Mai 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/05) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/05) para o seu signo
Entretenimento07h02 - 03 Mai 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/05) para o seu signo

Festa das Nações acontece dias 2 e 3 de maio no Kartódromo com gastronomia e música ao vivo
Entretenimento12h01 - 02 Mai 2026

Festa das Nações acontece dias 2 e 3 de maio no Kartódromo com gastronomia e música ao vivo

Festa do Trabalhador segue neste sábado com música ao vivo e praça de alimentação na FESC
Entrada gratuita 08h44 - 02 Mai 2026

Festa do Trabalhador segue neste sábado com música ao vivo e praça de alimentação na FESC

Últimas Notícias