São Carlos recebe festival dedicado ao K-pop com competições, dança e balada temática

Dança K-Pop - Crédito: Divulgação

Os fãs de música sul-coreana já têm encontro marcado no próximo dia 9 de maio. A cidade recebe o K-pop Sanca Fest, evento voltado exclusivamente ao público apaixonado pelo gênero, com uma programação que promete reunir dança, cultura pop e entretenimento em um só lugar.

A festa será realizada das 16h à 1h no Liberty Music Hall, oferecendo uma experiência completa para os participantes. Entre as atrações, estão competições de dança nas categorias solo, dupla e grupo, com premiação em dinheiro para os vencedores.

O público também poderá participar do tradicional random dance, com sucessos novos e clássicos do K-pop, além de aproveitar lojas temáticas, espaço de flash tattoo, estúdio fotográfico e praça de alimentação.

Para encerrar a noite, o evento contará com uma balada especial de K-pop, prometendo animar os fãs até a madrugada.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis pelo site www.sp2producoes.com.br ou pelo link na bio do perfil @lucidi_eventos. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas de um responsável pagante

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