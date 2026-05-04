Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/05) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, Áries, uma ideia pode surgir de repente — e ignorar isso pode te fazer perder uma grande oportunidade, principalmente no trabalho ou no dinheiro. Se você agir com coragem agora, pode sair na frente sem precisar da aprovação de ninguém...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje, Touro, o que você procura pode estar mais perto do que imagina — mas a pressa pode te fazer não perceber isso. Ao agir com calma e confiança, você tende a tomar decisões melhores, principalmente no trabalho e nas finanças...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Hoje, Gêmeos, sua curiosidade pode te levar a algo novo — mas nem tudo é tão leve quanto parece no começo. Uma conversa pode evoluir para algo mais sério, especialmente em algo estratégico, e você vai precisar decidir até onde quer ir...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje, Câncer, manter o equilíbrio pode ser mais desafiador do que parece — e ignorar isso pode afetar suas decisões. Ao organizar melhor suas emoções, você consegue enxergar oportunidades, principalmente no dinheiro e no futuro...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje, Leão, sua confiança pode abrir portas — mas se você duvidar de si mesmo, pode travar no momento decisivo. Mesmo sem um plano perfeito, agir com firmeza pode impulsionar resultados no trabalho e nas finanças...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje, Virgem, adiar uma decisão pode complicar mais do que ajudar — e isso pode esfriar situações importantes, principalmente no amor ou trabalho. Ao agir com mais iniciativa, você destrava caminhos que estavam parados...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje, Libra, evitar uma conversa pode parecer mais fácil — mas isso pode aumentar a tensão, principalmente nas questões que mais pegam neste momento. Encarar o que precisa ser dito agora pode trazer alívio e clareza imediata...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje, Escorpião, agir por impulso pode te colocar em situações complicadas — mesmo que pareça a escolha certa no momento. Usar sua intuição com atenção aos detalhes pode destravar soluções, principalmente no trabalho...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hoje, Sagitário, uma oportunidade de se destacar pode surgir — mas nem todo mundo merece sua confiança de imediato. Ao equilibrar abertura e cautela, você pode brilhar naquilo onde mais precisa agora ou em situações sociais...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje, Capricórnio, guardar o que você sente pode te fazer perder um momento importante — principalmente no amor ou nas relações próximas. Se expressar com sinceridade pode criar conexões mais profundas do que você espera...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, Aquário, tentar resolver tudo sozinho pode te atrasar mais do que ajudar — principalmente no trabalho ou nos projetos pessoais que mais precisam. Ao aceitar apoio, você pode avançar mais rápido e com menos desgaste...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje, Peixes, tomar decisões sem pensar bem pode complicar algo que poderia ser simples. Usar sua sensibilidade com mais critério pode melhorar resultados, principalmente no trabalho ou nas parcerias. Você não precisa carregar tudo sozinha...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

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