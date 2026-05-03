Festa do Trabalhador segue neste sábado com música ao vivo e praça de alimentação na FESC

Fesc - Crédito: Lourival Izaque

A Festa do Trabalhador continua neste sábado, 2 de maio, em FESC – Fundação Educacional São Carlos, com uma programação musical diversificada e estrutura preparada para receber o público ao longo da tarde e noite.

Promovido com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, o evento celebra o Dia do Trabalhador reunindo diferentes estilos musicais, além de opções gastronômicas em uma praça de alimentação completa.

As apresentações deste sábado acontecem das 15h às 22h. Sobem ao palco a banda Conexão Amazônica, com tributo à Legião Urbana, além da Banda Doce Veneno, do Grupo Misturadin, com repertório de pagode, e do Samba Farofa Caio Mania, garantindo variedade e animação ao público.

A organização destaca que o espaço foi preparado para oferecer conforto e lazer para toda a família, com diversas opções de comidas e bebidas durante toda a programação.

A FESC está localizada na Rua São Sebastião, 2.828, em São Carlos, e a entrada é aberta ao público.

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