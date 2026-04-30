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quinta, 30 de abril de 2026
Liberty Music Hall

Cover do Metallica, The Four Horsemen se apresenta em São Carlos

30 Abr 2026 - 08h10Por Da redação
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Cover do Metallica, The Four Horsemen se apresenta em São Carlos - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos será palco de uma noite dedicada ao heavy metal na sexta-feira, 8 de maio de 2026, com o show da banda The Four Horsemen, reconhecida como uma das principais covers do Metallica no Brasil. A apresentação acontece no Liberty Music Hall, tradicional casa de shows localizada na região central, com início previsto para as 20h.

O público poderá acompanhar um repertório composto por clássicos que marcaram gerações, em uma performance que busca reproduzir a sonoridade e a energia das apresentações originais da banda norte-americana. A proposta é proporcionar uma experiência imersiva aos fãs, com destaque para a fidelidade musical e a presença de palco.

Os ingressos estão sendo vendidos em lotes promocionais, com valores a partir de R$ 42, além de opções de meia-entrada e entradas disponíveis na portaria. Parte dos bilhetes inclui bônus para o show da Rising Power, banda cover do AC/DC, que se apresenta no dia 16 de maio.

Localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, o Liberty Music Hall deve receber grande público para o evento, que reúne apreciadores do rock e do heavy metal em São Carlos e região.

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