Festa das Nações acontece dias 2 e 3 de maio no Kartódromo com gastronomia e música ao vivo

A cidade de São Carlos recebe, nos dias 2 e 3 de maio, a animada Festa das Nações, evento que promete reunir sabores de diversos países, cultura e entretenimento para toda a família. A programação acontece no Parque Kartódromo, com entrada aberta ao público.

A festa traz uma verdadeira viagem gastronômica, com pratos típicos de diferentes partes do mundo — desde culinária oriental até clássicos europeus e americanos. A proposta é unir culturas por meio da comida, oferecendo ao público uma experiência diversificada e saborosa.

Na sábado (2), o evento acontece das 14h às 22h. Já no domingo (3), o horário será ampliado, das 11h às 22h, permitindo que os visitantes aproveitem ainda mais as atrações.

Além da gastronomia, a programação inclui música ao vivo para animar o público. No sábado, quem sobe ao palco é o músico Jayme Fallaci, trazendo repertório para embalar a noite. Já no domingo, a animação fica por conta de David Tanganelli, garantindo mais um dia de entretenimento e descontração.

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