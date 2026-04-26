Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Desacelera um pouquinho neste domingo! A vibe do dia pede planejamento esperto em vez de correria impulsiva. Se rola aquela conversa pesada que tá engasgada, manda ver com calma e tato – vai dar certo. Foque em organizar ideias e evite decisões no calor do momento. A energia brilha com estratégia...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Touro, o dia explode de energia boa! Se tá esperando resposta poderosa, ela pinta hoje mesmo. Seu mapa astral tá afiado pra documentos, contratos e acordos. Mas ó, lê tudo com atenção, especialmente as letrinhas pequenas, pra não cair em cilada. Confie no seu ritmo taurino e avance com segurança...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Prepare-se pra um dia de altos e baixos. Frustração com ecos do passado pode bater, mas esquece drama antigo – fecha esse livro mentalmente e parte pra frente. É o momento pra resolver pendências adiadas. Sua versatilidade geminiana resolve tudo. Domingo fica leve se você limpar a bagunça!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Sua sensibilidade tá lá em cima hoje! Comentário bobo ou olhar torto pode doer mais que o normal. Se joga num tempo pra você: cancela planos sem culpa, tira a tarde pra relaxar ou ficar no cantinho. Não precisa ser 100% disponível pros outros. Cuide do seu mundo primeiro, isso recarrega você!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Segura aí que o dia tá intenso! Pode rolar conversa que muda tudo, tipo redefinição de relações. Seja 100% autêntico: não finge empolgação falsa nem esconde o que sente de verdade. Você tem passe livre pra brilhar em cada passo – mostre seu carisma. Energia alta; use pra conquistar o que quer...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O dia grita organização! Arruma o espaço físico, agenda a semana ou limpa a bagunça acumulada – qualquer estrutura traz paz total. Seu planeta regente tá alinhado, turbinando suas skills analíticas pro máximo. Foque em rotinas práticas pra ganhar controle. Virgem organizada é imbatível!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Se tá na dúvida numa decisão, o universo manda sinais claros neste dia! "Coincidências" que pipocam não são por acaso – presta atenção nelas pra guiar seu caminho. Dilemas emocionais podem rolar; dá um tempo pro tempo. O que urge agora pode mudar amanhã. Equilibre e decide com calma...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Cuidado com ciúmes ou inveja mascarados de amizade. Protege tua energia: não solta todos os planos nem ostenta conquistas nas redes. Guarda as coisas boas em segredo pra evitar olho gordo. Seu poder escorpiano brilha mais no mistério. Domingo vem com vitórias discretas e fortes!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Tua sede de liberdade bate de frente com compromissos surpresa hoje. Dá vontade de largar tudo, mas respira fundo antes de explodir. Os astros pedem paciência; recupera teu espaço sem chutar o balde. Encontra jeitos espertos de equilibrar. Ajusta a rota e segue livre pro resto do dia!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Solta o controle por umas horas hoje! Nem tudo precisa ser perfeito, e nem depende só de você. Atrasos ou complicações são sinal de timing errado – relaxa. Previsões favorecem descanso e reflexão, não força bruta. Recarrega tua ambição. Amanhã volta a produtividade full gás!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Aquela confusão que te irritava finalmente clareia hoje! Hora top pra decisões sobre teu futuro médio prazo. Se algo não flui natural, força nada – não era pra ser. Confia no teu estilo. Resolve pendências com visão ampla. Fim de semana abre portas inesperadas pro teu caminho único!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O barulho de fora tá alto, mas foca no teu mundo interno hoje! Medita, escreve ou caminha pra voltar ao centro. Desapega do que não serve mais – o universo apoia mudanças adiadas. Você encerra o dia com energia renovada. Tua sensibilidade vira força; domingo zen prepara um dia inspirador!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

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