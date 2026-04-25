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sábado, 25 de abril de 2026
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Brechó solidário com show de prêmios arrecada recursos para ONG Projetando o Futuro

25 Abr 2026 - 13h10Por Jessica CR
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Brechó solidário com show de prêmios arrecada recursos para ONG Projetando o Futuro -

A ONG Projetando o Futuro promove no próximo dia 9 de maio de 2026 um grande brechó beneficente com diversas atrações, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção de seus projetos sociais voltados a crianças e adolescentes.

A entidade tem como missão orientar jovens por meio da educação e da cultura, trabalhando valores como ética, solidariedade, fraternidade, autoestima e inteligência emocional. Além disso, a ONG também atua no apoio à inserção de estudantes no mercado de trabalho, contribuindo para a construção de novas oportunidades e transformação social.

O evento acontecerá das 9h às 19h, com uma programação diversificada que inclui bingo, música ao vivo e venda de alimentos, proporcionando um ambiente de lazer e integração para toda a comunidade.

Um dos destaques da programação é o “Show de Prêmios do BrechONG”, que será realizado das 15h às 17h, no Grêmio Recreativo Flor de Maio. As cartelas já estão à venda pelo valor de R$ 20,00 o bloquinho com quatro unidades, além de rodadas extras que aumentam as chances de ganhar.

A organização convida toda a população a participar do evento, que une entretenimento e solidariedade em prol de uma causa social importante.

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