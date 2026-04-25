Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Ei, se você acordar cheio de pilha pela manhã, canaliza essa energia pro lado certo, tá? Nada de briga ou estresse desnecessário, mete o pé na rua, faz uma caminhada rápida ou malha um pouquinho pra soltar tudo. Depois disso, seus papos e saídas vão rolar de boa, sem atrito. Deixa o impulso de lado... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje é dia de simplicidade pura: capricha num bom café da manhã, arruma a casa no teu ritmo e cerca o ambiente de coisas bonitas que te acalmam. Não enche a agenda de mil tarefas, viu? Coisas bem-feitas já te deixam no ponto pra se sentir zen o dia todo. O dia vira um abraço no teu bem-estar...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Cuidado pra não virar o conselheiro oficial dos outros o dia inteiro, hein? Todo mundo pode te procurar pra desabafar, mas distribui teu tempo direitinho pra não se esgotar. Na tua rotina pessoal, aposta numa conversa animada e de qualidade em vez de um monte de papo solto e reações rápidas... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Não se obriga a fazer esforço se não tá a fim! Se quer colar em casa, fica no teu casulo sem culpa. Faz só o básico pra deixar tudo mais confortável; arruma o ninho, relaxa e pronto. Hoje é bom ir naquilo que te faz bem de verdade. Assim, o sábado vira um refúgio perfeito pro teu equilíbrio, sem pressão... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Este sábado pode ser top se você não encher de planos mirabolantes! Algo leve, um encontro bacana ou uma noite saborosa já basta pra brilhar. Mantém as expectativas na medida pra curtir sem stress. Na hora de trocar ideia, um tom gentil abre todas as portas, vai render conexões incríveis... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Organiza uma coisinha só hoje e já vai colher frutos enormes! Não precisa de faxina total, foca num cantinho da casa, numa listinha rápida ou num tema específico. Isso sozinho te dá a sensação de dia produtivo e bem gasto. Na comunicação, manda ver nos teus desejos reais em vez de corrigir tudo...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Não vive pro sim dos outros só pra não dizer não, tá? Se quer silêncio, opta por ele; se quer companhia, chama quem te deixa à vontade de verdade. Escuta teu feeling interno pra guiar o dia todo. Até o fim da noite, solta qualquer ranço que podia ter sido resolvido antes com uma conversa aberta... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Dá um passo certeiro pra resolver aquela pendência chata logo cedo, aí relaxa sem culpa! Nada de pressão depois disso. Num papo importante, vai de franqueza pura, mas sem transformar em jogo ou teste pra ninguém. O dia fica produtivo e leve, te dando espaço pra respirar e curtir sem peso... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O dia grita por movimento: pequenos deslocamentos ou experiências novas vão mudar teu humor na hora! Resolve as tarefas de casa rapidinho e não leva elas pra onde for. Aposta na diversão espontânea, mas com um programinha básico. Hoje é bom pra sair do lugar comum e sentir a vibe!... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Reserva uns minutinhos pela manhã pra planejar os próximos dias sem tornar isso uma chatice; vai te deixar mais leve! Adiciona ações úteis, uma tarefa doméstica e pronto. Na comunicação, um toque de carinho vai render muito. O dia fica prático, organizado e com a sensação de controle bom.... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Injeta algo novo hoje pra te animar, nem que seja uma rota diferente pra caminhar ou um cantinho inexplorado. Mostra interesse genuíno nos papos e aproveita o fluxo. Curiosidade é teu superpoder hoje, mas equilibra pra não exagerar. O dia vira uma explosão de frescor e energia alta... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Fim de semana na tranquilidade é ouro pra você: música suave, um livro bom, caminhada leve e tarefas de casa no slow motion. Nada de planos barulhentos! Se bater vontade de algo aconchegante, checa se é necessidade real. Pode ser um dia te envolvendo de calma e recarga total... Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

Leia Também